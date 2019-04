Wohnen in Grevenbroich: Stadt will Monteurswohnungen begrenzen

Grevenbroich Wohnraum ist knapp und soll nicht zweckentfremdet werden – etwa durch Unterbringung von Monteuren und Leiharbeitern. Das meint der Stadtrat. Die Verwaltung erarbeitet einen Satzungsentwurf zum Schutz von Wohnraum.

Ob in der Energie-Branche oder in anderen Unternehmen – viele Betriebe sind neben ihrem Stammpersonal auf Monteure und Leiharbeiter angewiesen, die auf Zeit bleiben und natürlich dann auch eine Bleibe finden müssen. Das Problem aus Sicht mehrerer Fraktionen: Durch die Unterbringung in Wohnungen wird der Mietraum für andere noch knapper als er sowieso schon ist. SPD und „Mein Grevenbroich“ sehen Handlungsbedarf: Sie fordern in einem Gemeinschaftsantrag eine „Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum“. Gegen die Stimmen der FDP beschloss der Stadtrat nun, dass die Stadtverwaltung dafür einen Entwurf erarbeitet.