Radfahren in Grevenbroich : Stadt will Poller auf Radwegen abbauen

Dieser Pfosten an der Brücke an der Apfelwiese soll verschwinden, Auch andere Barrieren, die Radfahrer gefährden können, will die Stadt abbauen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Stadtverwaltung will die Sicherheit von Radfahrern verbessern – und viele der Poller und Pfosten auf Radwegen beseitigen. Mehrere Hundert gibt es davon im Stadtgebiet. Als erstes wurde der Erft-Radweg überprüft.

„Die meisten Poller und Umlaufsperren sind nicht für den Radverkehr, sondern gegen den motorisierten Verkehr aufgestellt. Dies geht zu Lasten des Radverkehrs und ist nicht weiter hinnehmbar“, betont Wolfgang Pleschka, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Grevenbroich. „Von Pollern geht die Gefahr aus, dass sie schlichtweg übersehen werden können“, erläutert Pleschka. Nicht weil sie grundsätzlich verkehrsunsicher wären, sondern sie würden zum Beispiel bei Fahrten in größeren Radlergruppen „plötzlich in der Radmenge auftauchen“. Besonders gefährlich sei, wenn sie am Boden niedergelegt seien. „Über einen solchen ,Liegepoller’ stürzte eine Mitfahrerin bei einer Feierabendtour und brach sich den linken Unterarm“, berichtet Pleschka. Er habe dafür gesorgt, dass der Pfosten entfernt worden sei.

Als erstes hat die Stadt den Erft-Radweg untersucht, dort war die Kommission bei ihrem Besuch ein Stück geradelt. Den Politikern schlägt die Verwaltung nun den Abbau der Poller an sechs Stellen vor. Dazu gehören Sperren an den Brücken an der Apfelwiese sowie an der Brücke zum Wildgehege im Bend. „Aufgrund der schmalen Brücke ist ein Befahren mit Kraftwagen unwahrscheinlich, Gleichzeitig könnten Radfahrer bei den beengten örtlichen Verhältnissen gefährdet werden“, argumentiert Beigeordneter Florian Herpel. Auch Poller in Frimmersdorf an der K39 und an der Bahnstation sollen aus Sicht der Verwaltung verschwinden. Die Entscheidung soll die Politik am Donnerstag treffen. Der Ausschuss tagt ab 18 Uhr im Bernardussaal.