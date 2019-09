Straßenverkehr in Grevenbroich : Stadt lehnt Tempo-30-Zone auf Karl-Oberbach-Straße ab

Grevenbroich Tempo 30 gilt auf der Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt, doch längst nicht jeder Autofahrer hält sich daran. Darauf macht „Mein Grevenbroich“ aufmerksam. Immer wieder würden Fußgänger oder Radfahrer gefährdet.

Die Stadtverwaltung schlägt, wie sie für den Bauausschuss erklärt hatte, eine andere Lösung vor, sie will die bestehende Beschilderung überprüfen. „Mein Grevenbroich“ sieht reichlich Handlungsbedarf: „Das Tempolimit ist ausschließlich am Anfang und Ende der Karl-Oberbach-Straße angezeigt“, erklären Fraktionsvorsitzende Martina Suermann und ihre Stellvertreterin Ulrike Oberbach. Die Schilder seien zudem „sehr klein und ungünstig angebracht“. An mehreren Straßeneinmündungen wird das Schild nicht wiederholt. Ein weiteres Problem: Viele Schüler würden am Steinweg die Karl-Oberbach-Straße überqueren, einen Zebrastreifen gebe es dort nicht.