Neue Bezugsquelle gesucht Trinkwasserversorgung in Grevenbroich soll laut Stadt jederzeit sichergestellt sein

Wie die Stadt mitteilte, wird neben dem Korschenbroicher Feld als Bezugsquelle auch diskutiert, ob eine Pipeline vom Wasserwerk Moers-Gerdt bis zum Wasserwerk Fürth gelegt werden kann. So könnten Vorkommen des Wasserverbunds Niederrhein (dort hält NEW Niederrhein Wasser 12,5 Prozent der Anteile) im Gindericher Feld und im Binsheimer Feld für Grevenbroich „angezapft“ werden. „Die Trinkwasserversorgung der Stadt Grevenbroich ist in hoher Qualität und zu jeder Zeit – auch in Zukunft – gegeben“, betont Bürgermeister Klaus Krützen. Nun werde geprüft, welche Versorgungsvariante nach Tagebauende die beste ist.