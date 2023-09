Nachhaltigkeit in Grevenbroich Stadt stellt neues Konzept für den Klimaschutz vor

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, hatte Bürgermeister Klaus Krützen im Rahmen des neuen Integrierten Klimaschutzkonzepts erklärt. Folgerichtig wird das 175 Seiten starke Konzept nun öffentlich vorgestellt: Die Abschlusspräsentation ist am Montag, 18. September, von 17 bis 18.30 Uhr im Bernardussaal neben dem Alten Rathaus. Anmeldung zur Teilnahme ist unter klimaschutz@grevenbroich.de möglich. Klimaschutzmanager Derval Toukam und die Gutachter der einsfünf° Beratungs GmbH werden das Klimaschutz-Konzept vorstellen, das als politischer und gesellschaftlicher Leitfaden gedacht ist. Ziel ist es, bis 2030 den Kohlendioxid-Ausstoß gegenüber 2020 um mindestens 52 Prozent zu verringern – auf höchstens 2,9 Tonnen pro Kopf und Jahr. Bereits bei der Erarbeitung des Konzepts waren im Rahmen von Themenworkshops und einer Umfrage die Grevenbroicher eingebunden worden. In dem Konzept wird unter anderem dargelegt, wo die Stadt beim Energieverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß steht und wie groß das Potenzial für Reduzierungen ist. Zudem werden 36 Maßnahmen genannt, die beitragen sollen, das Ziel zu erreichen – in den Handlungsfeldern „Mobilität“, „Klimaschutz“, „Wirtschaft und Strukturwandel“ , „Erneuerbare Energien“, „Bildung und Öffentlichkeitsarbeit“, „Kommune als Vorbild“, „Strukturen für den Klimaschutz“ .