Umweltschutz in Grevenbroich : Stadt schafft neue Insekten-Paradiese

Grevenbroich Auf 28 städtischen Flächen entstehen Blühwiesen, um Insekten mehr Nahrungsräume zu bieten. Die ersten Erfahrungen der Stadtbetriebe sind positiv. Auch Bürger können Wildbiene und Co. in ihrem Garten helfen.

Eine Hummel sucht an einer Distel-Blüte Nahrung, zwei Kohlweißlinge flattern über der Wildwiese, auf der die Pflanzen teilweise mehr als einen Meter hoch stehen. Ein kleines Eldorado für Insekten ist am Eingang des Schneckenhauses entstanden – und nicht nur dort. Die Stadtbetriebe schaffen zurzeit in Grevenbroich 28 Blühwiesen mit insgesamt 25.000 Quadratmetern Fläche, um Insekten mehr Lebensraum und Nahrung bieten zu können. Auch Politiker im Umweltausschuss machten sich für solche Flächen stark. Die Stadt hofft, dass sie damit auch Vorbild ist für Bürger, um dem Insektensterben ein Stück entgegen zu wirken.

Um Biene und Co. ist es nämlich schlecht bestellt: Die Zahl der Insekten in Deutschland ist laut dem Münchener Umweltinstitut gegenüber 1982 um rund 80 Prozent zurückgegangen. Beinahe 3000 Arten gelten als gefährdet oder ausgestorben. Ein Problem: Die Flächen mit heimischen blühenden Wildpflanzen sind weniger geworden. Zudem sind „viele Wildbienenarten Spezialisten, suchen nur bei einer Pflanzenart Nahrung“, erklärt Ralf Dietrich vom Schneckenhaus-Team.

Mittlerweile wurden 26 weitere städtische Flächen aus der üblichen Bewirtschaftung herausgenommen, sie werden zwei Mal im Jahr gemäht und sonst sich selbst überlassen. Dabei handelt es sich unter anderem um Areale neben dem Wabenhaus in Elsen, an der L 116, im Neubaugebiet Kapellen und am Feuerwehrgerätehaus in Neukirchen. Auf das Aussähen von Saatmischungen verzichten die Stadtbetriebe auf diesen Wiesen. „Wir möchten sehen, wie sich die Flächen entwickeln“, sagt Dietrich. Die Stadtbetriebe wollen zunächst Erfahrungen sammeln, um zu sehen, ob und was wir noch mehr tun können“.