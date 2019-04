Offene Ganztagsgrundschule in Grevenbroich : Stadt schafft hundert Plätze in der Ogata

Die bisherige Betreuung an der Neuenhausener Grundschule wird im Sommer durch eine Offene Ganztagsgrundschule ersetzt. Dann verfügen alle Grundschulen in der Stadt über eine Ogata. Foto: Tinter, Anja (ati)/Anja Tinter

Grevenbroich Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Offenen Ganztagsgrundschule ist größer als das Angebot. Für das kommende Schuljahr werden etwa 100 zusätzliche Plätze geschaffen. In Neuenhausen entsteht eine neue Ogata.

Die Nachfrage nach der Offenen Ganztagsgrundschule (Ogata) steigt, mittlerweile wird fast jeder zweite Grundschüler – 48 Prozent – nach dem Unterricht in einer Ogata betreut. An mehreren Schulen übersteigt die Nachfrage die Kapazitäten. Die Stadt erweitert nun kräftig das Angebot. Insgesamt sollen ab Sommer 1125 statt bisher 1017 Kinder aufgenommen werden können. Im Schulausschuss am Mittwoch, 10. April, stellt die Stadtverwaltung die Maßnahmen vor.

„Es ist uns gelungen, für das nächste Schuljahr rund 100 neue Plätze einzurichten“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. „Davon profitieren viele Eltern, die wegen ihres Berufs auf eine Betreuung ihres Kindes angewiesen sind.“

Info Zahlen zur Offene Ganztagsgrundschule Standorte Zurzeit zehn, ab Sommer elf, dann gibt es die Ogata an allen Grundschulen. Plätze Aktuell 1017 Neuaufnahmen im Sommer Rund 340 Kosten Die Stadt rechnet 2019 mit Gesamtausgaben von etwa 2,3 Millionen Euro. Dem stehen 1,4 Millionen Landeszuweisungen und 750.000 Euro Elternbeiträge als Einnahmen gegenüber. Die Stadt muss circa 180.000 Euro aus eigenen Mitteln tragen.

Neu eingerichtet wird eine Offene Ganztagsgrundschule mit 54 Plätzen an der Grundschule am Welchenberg in Neuenhausen. „Die dort bestehende Betreuung ,8 bis eins’ und ,13plus’ wird im nächsten Schuljahr durch die Offene Ganztagsgrundschule in denselben Räumen ersetzt“, kündigt Renner an. Gegenüber den derzeit 44 Betreuungsplätzen können künftig mehr Kinder betreut werden, „die täglichen Öffnungszeiten und die Betreuung in Ferienzeiten werden erweitert“, nennt Renner Vorteile. Den Betrieb der zwei Gruppen wird der Bildungsdienstleister „inab“ übernehmen, der vor einigen Jahren in zwei Schritten sämtliche Ganztagsgrundschulen übernommen hatte. Der Rat hat bereits die Erweiterung des Vertrags mit „inab“ beschlossen. Erste Bewerbungsgespräche für das Personal in Neuenhausen laufen nach Auskunft des Ersten Beigeordneten Michael Heesch bereits.

18 neue Plätze gibt es ab Sommer an der Viktoria-Schule in Frimmersdorf, bislang konnten 90 Mädchen und Jungen betreut werden. Mit der vierten Betreuungsgruppe „können alle Schüler, deren Eltern die Aufnahme beantragt haben, aufgenommen werden“, betont Heesch. Nach derzeitigem Kenntnisstand werde es dort keine Warteliste geben.

Auch an drei anderen Grundschulen werden bestehende Ganztagsgrundschulen erweitert, möglich wird dies durch die Einstellung zusätzlicher Ergänzungskräfte. In Neukirchen und Noithausen kommen jeweils neun Plätze hinzu. In der Südstadt-Grundschule St. Joseph wurde aktuell entschieden, 18 statt neun zusätzliche Plätze einzurichten. „Damit können die acht derzeit noch auf der Warteliste stehenden Schüler berücksichtigt werden“, sagt Stephan Renner

Komplett abgebaut werden können die Wartelisten im Stadtgebiet aber nicht. An der Erich-Kästner-Schule in Elsen warten zehn Kinder auf einen Platz, in Wevelinghoven 17 und in Kapellen 16. „Erfahrungsgemäß melden einige Eltern ihre Kinder am Schuljahresbeginn aus der Betreuung ab. Versprechen können wir Eltern, die auf einen Platz warten, aber nicht, dass sie einen bekommen“, sagt Renner.

In Kapellen ist in den kommenden Jahren Besserung in Sicht. In den Jahren 2020/21 soll die Grundschule erweitert werden. „Das gibt die Möglichkeit, auch für die Ganztagsbetreuung weitere Kapazitäten zu schaffen“, erläutert der Rathaussprecher.