Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Grevenbroich : Stadt riegelt Zufahrt zu Fußgängerzone mit Pollern ab

Jörg Hömig von den Stadtbetrieben Grevenbroich zeigt die hochgefahrenen Poller an der Breite Straße. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Am Dienstag gehen die versenkbaren Sperrpoller in Betrieb, um Autos draußen zu halten. Was Anwohner und Geschäftsleute nun darüber wissen müssen.