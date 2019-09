ÖPNV in Grevenbroich : Stadt macht Druck für Eisenbahn-Ausbau

Neue Triebwagen rollen zwischen Grevenbroich und Düsseldorf bereits, die Stadt will aber einen komplett zweigleisigen Ausbau und eine Elektrifizierung der Strecke in die Landeshauptstadt erreichen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Bahnstrecke nach Düsseldorf soll zweigleisig und elektrifiziert werden. Krützen will jetzt Gespräche mit VRR führen.

Allerdings sei das Vorhaben in ersten Referenten-Entwürfen für das Strukturstärkungsgesetz „noch nicht enthalten. Wir wollen den Finger heben und erreichen, dass der Ausbau Teil des Gesetzes wird“, betont der Verwaltungschef, der sich Rückendeckung holen will. Am Donnerstag soll der Hauptausschuss die Bedeutung des Ausbaus feststellen und die Verwaltung beauftragen, „in die vertiefenden Gespräche“ mit dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) „mit dem Ziel einzusteigen, den Ausbau in den nächsten Jahren realisieren zu können.“ Die Strecke soll laut Krützen zwischen Bedburg und Düsseldorf durchgehend zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Am liebsten ist Krützen eine S-Bahn.