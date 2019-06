Straßenbau in Grevenbroich : Stadt legt Ausbaupläne für maroden Mergendahl vor

Straßenbau in Grevenbroich

Die Straße Auf dem Mergendahl ist in miserablem Zustand, nach einem Bürgerantrag hat die Stadt erste Baupläne vorgelegt. Auch Politiker sehen Handlungsbedarf. Der Ausbau würde aber fast eine halbe Million Euro kosten.

Die Straße Auf dem Mergendahl ist eine bei Autofahrern beliebte Verbindung zwischen dem Kapellener Neubaugebiet und der Innenstadt beziehungsweise Wevelinghoven. Doch die Fahrbahn ist schmal und streckenweise in miserablem Zustand – voller Risse und Löcher. Die Stadtbetriebe Grevenbroich legten nun einen ersten Plan für die Sanierung und den Ausbau der Verbindung zwischen den Straßen Auf den Hundert Morgen und der Rübenstraße vor. Mit dem Thema befasste sich der Bauausschuss, einen Beschluss für den Ausbau gab es aber noch nicht – die Finanzierung muss geklärt werden.

Den Anstoß zur Erneuerung gab ein Bürgerantrag. Die Straße sei zwischen Auf den Hundert Morgen und Bahnschranke „nicht mehr dem Verkehr gewachsen“, heißt es im Antrag. Im Berufsverkehr morgens seien alltags mehr als 500 Fahrzeuge in der Stunde unterwegs. Immer wieder komme es zu brenzligen Situationen, etwa wenn Autofahrer auf den Radweg ausweichen müssten. Die Straße „ist einfach zu eng“. Sie müsse verbreitert werden, um „unnötige lebensgefährliche Situationen zu vermeiden“.

Verbindung Der Abschnitt zwischen Kreisel und der Einmündung der Rübenstraße wird als Weg etwa vom Neubaugebiet Kapellen und der A 46 in Richtung Innenstadt und Wevelinghoven genutzt.

Auf dem Mergendahl Die Straße führt vom Kreisverkehr am Ende der Straße Auf den Hundert Morgen über den Bahnübergang bis hin zur Friedrichstraße in Kapellen.

Auch bei den Stadtbetrieben wird Handlungsbedarf gesehen. „Der Straßenabschnitt ist in einem baulich schlechten Zustand und mit einer Fahrbahnbreite von rund fünf Metern in seiner Funktion als Verbindungsstraße nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Stadtbetriebe-Vorstand Florian Herpel. Die Vorplanung sieht neben der Erneuerung des Fahrbahnoberbaus eine Verbreiterung der Fahrbahn auf sieben Meter sowie einen 1,50 Meter breiten Bankettstreifen neben dem Radweg vor. An der Einmündung der Rübenstraße, kurz vor dem Bahnübergang, sind Abbiegespuren vorgesehen, „um die Sicherheit insbesondere bei geschlossenen Schranken“ zu verbessern. Das Projekt müsse mit der Deutschen Bahn abgestimmt werden.