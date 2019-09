Straßenverkehr in Grevenbroich : Anhänger werden jetzt vom Parkstreifen verbannt

Grevenbroich In der Vergangenheit hatte es von Bürgern und Politik immer wieder Beschwerden wegen Anhängern gegeben, die mit Werbebotschaften an verschiedenen Stellen im Straßengebiet abgestellt werden und längere Zeit Parkraum blockieren.

In der Vergangenheit hatte es von Bürgern und Politik immer wieder Beschwerden wegen Anhängern gegeben, die mit Werbebotschaften an verschiedenen Stellen im Straßengebiet abgestellt werden und längere Zeit Parkraum blockieren. Davon betroffen ist unter anderem der Parkstreifen an der Deutsch-Ritter-Allee. Laut Stadtverwaltung ist es allerdings schwer, zwischen Werbeanhängern, die auch dem Lastentransport dienen können, und anderen abgestellten Fahrzeugen einen Unterschied zu machen. Zugelassene Anhänger dürfen bis zu 14 Tage an einem Ort abgestellt werden.