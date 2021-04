Nach der Panne beim Sirenen-Test in Grevenbroich : Stadt findet den Fehler und startet neue Sirenen-Probe

Eine der neun Hochleistungssirenen steht auf dem Rathaus-Dach in Grevenbroich. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Am kommenden Samstag, 24. April, 12 Uhr, will die Feuerwehr den nächsten Versuch starten: Dann sollen noch einmal alle neun Hochleistungs-Sirenen im Stadtgebiet in Gang gesetzt werden. Dieser Test schlug bereits drei Mal fehl – zuletzt am vergangenen Samstag, als alle Sirenen stumm blieben.

Oder fast alle, denn: „Eine Anlage gab zwar Töne von sich, aber nicht die Reihenfolge ,Entwarnung, Warnung, Entwarnung’, die eigentlich vorgesehen war“, sagt Feuerschutzdezernent Claus Ropertz.

Die Stadt hat Ursachenermittlung betrieben und ist sich mittlerweile sicher, den Fehler für das Nichtauslösen der Sirenen gefunden zu haben. „Es lag an der Programmierung“, sagt Ropertz. „Die Sirenen haben eine bestimmte Folge, die nicht richtig kodiert worden ist.“