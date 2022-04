Reparaturarbeiten an Schulen in den Osterferien : Die Stadt saniert das Dach am Lehrschwimmbad

Grevenbroich Dem Lehrschwimmbecken an der Realschule am Heyerweg steigen jetzt Handwerker aufs Dach – das muss für 160.000 Euro saniert werden. Aber auch in anderen Schulen nutzt die Stadt die Osterferien für Arbeiten.

Mit 160.000 Euro ist diese Erneuerung das größte Sanierungsprojekt der Stadt in den Ferien. Undichtigkeiten am Dach machen laut Stadtsprecher Maaßen aber auch Arbeiten in der Wilhelm-von Humboldt-Gesamtschule an der Parkstraße in der Innenstadt erforderlich. Auch in anderen Schulgebäuden wird repariert, gestrichen oder Bodenbeläge erneuert. Im Erasmus-Gymnasium stehen Putzarbeiten an der Fassade über der Aula sowie Arbeiten unter anderem an der Elektrik und Beleuchtung an, in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt und im Pascal-Gymnasium sind ebenfalls Handwerksunternehmen oder Mitarbeiter der Stadtbetriebe am Werk.