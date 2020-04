Folgen der Corona-Pandemie in Grevenbroich : Stadt entlastet Gastronomen in der Krise

Ümit Böcü vom Cafe Extrablatt am Markt vor den gestapelten Tischen und Stühlen. Seinem Wunsch nach einer Befreiung von der Außengastronomie-Gebühr während der Corona-Krise kommt die Stadt nun nach. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Gastronomen fordern wegen der Corona-Krise eine Befreiung von der Terrassen-Gebühr. Die Stadt suchte erst eine kreisweite Lösung, jetzt entschied der Verwaltungsvorstand dann doch: Die Gebühr wird während der Beschränkungen nicht erhoben.

Im Frühjahr und Sommer lockt die Innenstadt. Gaststätten, Restaurants, Eisdielen und Bäckereien bauen draußen ihre Tische auf, die Fußgängerzone wird zum Treff – normalerweise. In der Corona-Krise mussten alle Sitzgelegenheiten vor den Betrieben weggeräumt werden. Außengastromonie ist nicht erlaubt, dennoch fiel dafür eine städtische Gebühr an. Unternehmer forderten wegen Corona eine Befreiung von der Pflaster-Miete. Am Mittwoch fiel im Rathaus die Entscheidung: „Die Stadt erhebt für die Zeit, in der Außengastronomie wegen der Schutzbeschränkungen gegen Corona nicht möglich ist, keine Gebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen im öffentlichen Raum“, erklärte Stephan Renner nach der Sitzung des Verwaltungsvorstands.

Eine gute Nachricht für Gastronomen. Säuberlich gestapelt stehen die Stühle vor Café Extrablatt am Markt. Auch drinnen herrscht Leere, lediglich Türverkauf und Auslieferung sind derzeit möglich. Zahlen zu Einnahmeverlusten nennt Ümit Böcü nicht, aber: „Es ist ein Kampf“, so der Geschäftsführer. „Ich wünsche mir, dass die Stadt uns die Gebühr zumindest für die Zeit der Krise erlässt, vielleicht auch für die ganze Saison. Das wäre eine Erleichterung für Gastronomen, wenn sie nach der Krise wieder neu aufbauen“, erklärte er vor dem Beschluss im Rathaus.

Info Wie sich die Gebühr der Stadt berechnet Außengastronomie-Gebühr Die Gebühr fürs Aufstellen von Tischen zur Bewirtschaftung im öffentlichen Raum gehört zu den Sondernutzungsgebühren. Pro Quadratmeter und Monat fallen fünf Euro an. Die Erlaubnis gilt für ein Jahr, in Rechnung gestellt werden nur vier (Innenstadt, Wevelinghoven) beziehungsweise drei Monate (übrige Stadt). Erträge aus allen Sondernutzungsgebühren der Stadt: 45.000 Euro im Jahr.

In diesem Jahr will Ümit Böcü eigentlich zusätzlich zu den 20 bis 25 Tischen am Haus weitere 30 auf dem Marktplatz aufstellen. Die Genehmigung liege vor. Corona aber blockiert die Umsetzung bislang.

Christian De Pizzol vom Eiscafé Toto in der City. Foto: Carsten Sommerfeld

„Warum soll ich zahlen, wenn ich draußen keine Tische aufbauen darf?“, fragt Christian De Pizzol vom Eiscafé Toto. „Die Monate April und Mai sind für uns die Besten. Die Menschen wollen nach dem Winter nach draußen.“ Doch De Pizzol darf das Kühle nur vom Fenster aus verkaufen, der Einnahmeverlust sei hoch. 1900 Euro zahlt er im Jahr an Gebühr für Außengastronomie. „Es wäre schön, wenn die Stadt für die Zeit der Corona-Krise auf die Gebühr verzichtet oder einen Gutschein fürs nächste Jahr ausstellt“, wünschte sich Manuela Schall vom Café Breiden. Die Stadt strebte noch Anfang der Woche „zum Umgang mit den Sondernutzungsgebühren eine kreisweit einheitliche Regelung an“, hieß es aus dem Rathaus. Nur: Dormagen und Meerbusch waren bei der Befreiung längst vorgeprescht. Am Mittwoch erfolgte mit dem Gebühren-Verzicht in Grevenbroich die Kehrtwende. „Die genauen Modalitäten werden mit den Betroffenen abgestimmt“, sagte Renner.