Stadtplanung in Grevenbroich : Stadtverwaltung ist seit Anfang 2019 ohne Verkehrsplaner

Grevenbroich Seit anderthalb Jahren sucht die Stadt nach einer Fachkraft für die Verkehrsplanung – vergeblich. Im Rathaus wird jetzt auch an den Einsatz eines Headhunters gedacht, um einen qualifizierten Ingenieur zu finden.

Das Mobilitätskonzept für das Stadtgebiet steht an, für die Straßenanbindung des Neubaugebietes An Mevissen wird eine Lösung gesucht, auch die Verbesserung des Fahrradverkehrs soll vorangetrieben werden. Verkehrsthemen gibt es also reichlich in der Stadtverwaltung, doch ein Experte dafür fehlt im Rathaus – und das nicht erst seit gestern. Die Stelle eines Verkehrsingenieurs ist seit anderthalb Jahren unbesetzt. Anfang 2019 wechselte die Verkehrsplanerin der Stadtverwaltung nach Jüchen.