Jugendarbeit in Grevenbroich : Stadt will Jugendlichen Graffiti-Kunst näherbringen

Grevenbroich Die Stadt bietet Ende Juli zwei Graffiti-Workshops unter Anleitung eines Künstlers an. Sie sind als Startschuss für weitere Kunst- und Kreativprojekte im Jugendbereich gedacht.

Die legale Variante steht in der fünften Sommerferienwoche in der Alten Feuerwache im Mittelpunkt – bei zwei Graffiti-Workshops unter Leitung des Graffitikünstlers „ami-one“. Kooperationpartner bei den Workshops sind die Mobile Jugendarbeit von „Rhein-Flanke“ und das Team der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Projektkoordinatorin Paulina Tomakidi kündigt „tolle und aufregende Tage“ an.

Im Jugendbereich der Stadt wird „ein steigendes Interesse von Jugendlichen an Graffiti beobachtet“, erklärt Renner. Die Tagesworkshops richten sich an Kinder und Jugendlichen von elf bis 15 Jahren und laufen am Dienstag, 28. Juli, sowie Mittwoch, 29. Juli, von 14 bis 19 Uhr. Die Teilnehmer erhalten einen ersten Einblick etwa in die Entstehung der Graffiti-Kunst. Unter Leitung des Künstlers unternehmen sie erste Sprühversuche und erfahren, wie ein typischer Graffiti-Buchstabe entsteht. Und sie können beim Besprühen von Leinwänden ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 02181 1646703 oder per E-Mail an but-feuerwache@but-neuss.de möglich.