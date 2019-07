Knapper Wohnraum in Grevenbroich : Stadt packt Problem der Monteursbleiben an

Grevenbroich Wohnraum soll nicht zweckentfremdet werden, etwa für Monteure. Der Rat beschloss eine Satzung – gegen Stimmen aus CDU und FDP.

Das Problem: Wohnraum in Grevenbroich ist knapp, bis 2030 müssen 1800 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Das Angebot wird noch knapper durch viele Wohnungen, die an Monteure und Leiharbeiter vermietet werden, im Bahnhofsviertel etwa und in südlichen Stadtteilen. „Wir haben viele Beschwerden, das Problem droht überhand zu nehmen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Einer Zweckentfremdung will die Stadt einen Riegel vorschieben. Nach einem Antrag von SPD und „Mein Grevenbroich“ hatte die Verwaltung einen Satzungsentwurf erstellt.