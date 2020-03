Straßenverkehr in Grevenbroich : Stadt beschafft zwei weitere Tempo-Smileys

Vor der Schule an der Graf-Kessel-Straße ist bereits eine Smiley-Anlage zur Tempo-Anzeige installiert. Die Stadt hat nun weitere Geräte bestellt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Wegen der hohen Zahl von Beschwerden wird die Zahl der Anzeigetafeln jetzt auf zehn aufgestockt.

Ein Lächeln kann Wunder bewirken. Mit einem freundlichen Smiley werden an mehreren Stellen im Stadtgebiet Autofahrer belohnt, die sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Nun hat die Stadtverwaltung zwei weitere dieser Anzeigetafeln bestellt, die zusätzlich die gefahrene Geschwindigkeit und die Zahl der Fahrzeuge erfassen. Zu flotte Fahrt wird von der Anzeigetafel mit heruntergezogenen Mundwinkeln quittiert – der nun rote Smiley ist verärgert. 3000 Euro investiert die Stadt in die zusätzlichen Geräte.

Vor anderthalb Jahren bereits hatte die Verwaltung die Zahl ihrer Geschwindigkeitsanzeigen von vier auf acht verdoppelt, jetzt wird auf zehn Geräte aufgestockt. „Die Zahl der Beschwerden und Hinweise von Bürgern zu Stellen, an denen zu schnell gefahren werde, ist groß. Wir wollen auf solche Beschwerden möglichst zeitnah reagieren“, begründet Stadtsprecher Stephan Renner. Vier der acht Anlagen sind mit Smileys ausgestattet, die anderen weisen das Tempo nur mit grüner oder roter Zahl aus.

Mit Knöllchen müssen Autofahrer nach dem Vorbeifahren an den Tafeln nicht rechnen. „Autokennzeichen werden von den Anzeigen nicht erfasst“, sagt Renner. Die Hälfte der Anlagen könne aber die Zahl der Fahrzeuge und die gefahrene Geschwindigkeit speichern – wichtig etwa für die Verkehrsplanung. Wird das Tempo häufig überschritten, kann dies zudem Anlass sein, den Radarwagen an der Straße zu postieren. Zwei Anlagen mit Erfassungsfunktion sind an der L142 bei Langwaden montiert. Bewohner haben beobachtet, dass nach der Sanierung der Straße im Ort viele Autofahrer zu schnell fahren. Ansonsten wechseln Standorte und Fahrtrichtungen, an denen die Anzeigen aufgehängt werden.

„Beispielsweise setzen wir sie an Stellen ein, an denen viele Fußgänger sind – etwa an Schulen und Kindergärten“, berichtet der Rathaussprecher. Eine Tafel hängt in der Innenstadt an der Graf-Kessel-Straße vor der Grundschule St. Martin. Eines der städtischen Geräte muss repariert werden, weil die Stromversorgung nicht funktioniert.