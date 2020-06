Schulen in Grevenbroich : Stadt bereitet sich auf stark steigende Schülerzahlen vor

Für den Schulstandort am Heyerweg besteht Ausbaubedarf – unabhängig von der Frage, welche Schule dort in Zukunft angesiedelt ist. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Grevenbroich und ganz NRW stehen vor einem Schüler-Boom. Laut einer Modellrechnung des Landesamts Information und Technik wird die Schülerzahl bis 2033/34 im Land voraussichtlich um rund 17,1 Prozent steigen. Im Rhein-Kreis werde die Zahl von 47.859 im Schuljahr 2018/19 auf 60.185 (2033/34) zulegen.

Neben dem Kapellener Neubaugebiet, das weiter wachsen soll, sind größere Siedlungen An Mevissen in Wevelinghoven und in Neukirchen geplant. Für die Schulentwicklung müssten vorhandene Infrastruktur und Baugebiete im Blick behalten werden, sagt Heesch. „Wir überlegen, wie wir die Grundschulen in Wevelinghoven und Neukirchen ausbauen können.“ In Kapellen sollen im Herbst die Arbeiten für eine Erweiterung auf vier Züge starten.