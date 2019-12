Kindertagesstätten in Grevenbroich : Stadt baut Erzieher-Ausbildung „Pia“ aus

Nina Kühn ist mit ihrer Ausbildung im Rahmen des Pia-Modells zufrieden. Von Anfang an arbeitet sie im Kindergarten in Barrenstein. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Der Bedarf an Kita-Erziehern steigt, die Stadt setzt deshalb zunehmend auf eigene Ausbildung – insbesondere auf das „Pia“-Modell. Im Jahr 2020 sollen weitere fünf junge Menschen die praxisintegrierte Ausbildung beginnen.

Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt und steigt – die Stadt versucht seit Jahren, mit neuen Gruppen und komplett neuen Kindergärten der Nachfrage zu entsprechen. Doch es geht nicht nur um zusätzliche Räume, die Stadtverwaltung hat großen Bedarf an Erziehern. Ein Lösungsweg: Grevenbroich setzt zunehmend auf eigene Ausbildung und dabei auf ein Modell namens „Pia“ – die drei Buchstaben stehen für „Praxisintegrierte Ausbildung“, bei der die Erzieher von Anfang an im Kindergarten arbeiten. Im Sommer 2020 will die Stadt fünf weitere junge Menschen einstellen, die Bewerbungsfrist läuft zurzeit. Zehn weitere angehende Kita-Erzieher absolvieren bereits die erst 2018 eingeführte, dreijährige praxisintegrierte Ausbildung.

Sechs von 184 Erzieher-Stellen in den 16 städtischen Kitas sind zurzeit unbesetzt. Die Fluktuation in den Tagesstätten erfordert Neueinstellungen ebenso wie das geänderte Kinderbildungsgesetz. Danach soll in den Kitas künftig mehr Personal vorgehalten werden, „um Ausfälle besser auffangen zu können. Für Grevenbroich werden dafür zwölf Stellen nötig“, sagt Svetlana Schaarmann-Tröger, Fachberaterin für die Tagesstätten bei der Stadt.

Info Stadt stellt fünf neue Auszubildende ein Die Ausbildung Pia steht für praxisorientierte Ausbildung Voraussetzung Informationen unter www.bbz-gv.de/Bildungsangebote Dauer Drei Jahre Einkünfte Je nach Ausbildungsjahr 1140 bis 1303 Euro monatlich Bewerbungen Die Bewerbungsfrist endet am 18. Januar 2020 Ansprechpartner Svetlana Schaarmann-Tröger (02181 608671) und Marie-Therese Buchkremer (02181 608216)

Demgegenüber steht auf dem Arbeitsmarkt ein äußerst knappes Angebot an Erziehern, denn fast alle Kommunen und viele andere Träger suchen dringend Fach- und Ergänzungskräfte. „Es ist schwer, qualifizierte Leute zu bekommen“, weiß Schaarmann-Tröger. Mit dem „Pia“-Modell will die Stadt deshalb angehende Erzieher schon früh für sich gewinnen und nicht erst nach der Ausbildung.

Der Unterschied zur herkömmlichen Ausbildung mit zwei Jahren Fachschule – samt Block-Praktika in Kitas – und einem anschließenden Berufsanerkennungsjahr: „Bei ,Pia’ arbeiten die Auszubildenden von Anfang an in einer Kindertagesstätte mit, lernen von Beginn an den Erziehungsalltag kennen“, schildert Svetlana Schaarmann-Tröger. Je nach Ausbildungsjahr sind die Teilnehmer zwei oder drei Tage in der Kita, die übrigen Tage lernen sie im Berufsbildungszentrum Grevenbroich.

Theorie und Praxis werden so zeitlich eng miteinander verzahnt. „Ich kann das in der Berufsschule Gelernte direkt in der Praxis anwenden“, sagt Nina Kühn, umgekehrt profitiere sie im Unterricht von den in der Kita gemachten Erfahrungen. Die 20-Jährige aus Gindorf begann im August mit der praxisintegrierten Ausbildung. Zuvor hatte sie nach dem Abitur an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Kindergarten absolviert.

Bislang ist keiner der zehn Pia-Teilnehmer abgesprungen. Bei der Betreuung allein gelassen werden sie nicht: Jeder erhält einen Erzieher als Ausbildungsbegleiter, in der Kita-Gruppe sind sie als dritte Kraft dabei. „Wir könnten die Auszubildenden ab dem zweiten Ausbildungsjahr als Fach- oder Ergänzungskraft anrechnen, wir tun dies aber nicht“, betont Stadtsprecher Stephan Renner.

Die Stadt setzt bei der Ausbildung nicht auf „Pia“ allein, zurzeit absolvieren vier Menschen in städtischen Tagesstätten ihr Anerkennungsjahr im Rahmen der herkömmlichen Ausbildung. „Beide Ausbildungszweige sind interessant, die Auszubildenden bringen unterschiedliche Erfahrungen ein“, sagt Renate Demuth, Leiterin der Kindertagesstätte in Barrenstein.