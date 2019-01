Gesellschaftliches Engagement im Bundesfreiwilligendienst : „Bufdis“ – für die Stadt unentbehrlich

Malin Hilscher, Marie Durst, Benjamin Sannemann und Martin Otto (v.l.) absolvieren ihren Bundesfreiwilligendienst im Schneckenhaus. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Mit Ende der Wehrpflicht übernahmen Bundesfreiwilligendienstler – kurz „Bufdis“ – den Job der Zivis und leisten soziale Arbeit. In Grevenbroich funktioniert das bestens: Die Stellen in fünf Kitas sind ebenso besetzt wie die an der Alten Feuerwache oder dem Umweltzentrum Schneckenhaus.

„Bei uns ist das von Anfang an ein positives Projekt gewesen“, bilanziert Schneckenhaus-Chef Norbert Wolf. „Nahezu jeder verabschiedet sich mit Worten wie ‚Es war eine tolle Zeit’“, zitiert er „Bufdi“-Absolventen der Vorjahre. Und auch Malin Hilscher, Marie Dienst (beide 18), Benjamin Sannemann und Martin Otto (beide 20) sind glücklich: „Es ist cool hier“, beurteilen die jungen Frauen die Arbeit, die „richtig vielfältig“ ist, wie ihre männlichen Kollegen ergänzen.

Die Motivation, sich als „Bufdi“ zu bewerben, war bei den vier Grevenbroichern, die das Schneckenhaus seit Kindertagen kennen, gleich: Was tun, nachdem die Schulzeit beendet war? Die Zeit bis zum Ausbildungs- oder Studiumbeginn sollte „sinnvoll überbrückt“ werden, „das liest sich auch besser im Lebenslauf“, wie Benjamin zugibt. „Erfahrungen sammeln“ und sich darüber klar werden, welcher Studienschwerpunkt gesetzt werden soll“, waren für Marie und Martin wichtig. Bei allen mit dem Ergebnis: „Ich weiß, was ich machen möchte“ – bei Marie beispielsweise ist ein Lehramtsstudium das Ziel. Am Schneckenhaus kümmert sie sich um die jüngsten Besucher und stellte dabei ihr pädagogisches Geschick fest. „Das macht sie hervorragend“, lobt Norbert Wolf. „Es macht viel Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten“, bilanziert er.