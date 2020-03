Grundschulen in Grevenbroich : Elternlotsin wird von Autofahrern ignoriert

Nicht immer geht es auf der Graf-Kessel-Straße so ruhig zu: Oft wird Jenny Goergens von Autofahrern vom Zebrastreifen „verjagt“. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Vor den Grundschulen wird zu schnell gefahren. Die Stadt erteilt 720 kostenpflichtige Verwarnungen.

Von Wiljo Piel

Elternlotsin zu sein, das kann manchmal ein harter Job sein. Vor allem, wenn Autofahrer denjenigen ignorieren, der morgens mit der Kelle auf der Straße steht, damit Schüler sicher über den Zebrastreifen kommen. Diese Erfahrung hat Jenny Goergens gemacht, die seit drei Jahren mehrmals wöchentlich den Verkehr vor der St.-Martin-Grundschule an der Graf-Kessel-Straße regelt – oder regeln möchte.

„Das wird immer gefährlicher“, schildert die Elternlotsin, die monatlich bis zu 13 Mal bei Wind und Wetter im Einsatz ist. Autofahrer würden sich einerseits nicht an das Tempolimit von 30 km/h halten, andererseits den ehrenamtlichen Lotsendienst häufig übersehen. „Da stehst du in Signalfarbe am Zebrastreifen, winkst mit der Kelle und musst beobachten, wie jemand mit 70, 80 Sachen auf dich zu brettert, den das alles nicht interessiert“, berichtet Goergens, selbst Mutter einer Grundschülerin.

Zwar hat die Stadt aktuell zwei Smiley-Tafeln aufgestellt, die Autofahrern anzeigen, ob sie zu schnell oder mit angepasster Geschwindigkeit fahren – doch: „Die bringen nicht viel“, hat Goergens beobachtet. „Würde die Stadt ihren Radarwagen an der Graf-Kessel-Straße positionieren – sie würde sich dumm und dusselig verdienen.“

Nicht nur der Berufsverkehr sei zu schnell unterwegs, sondern auch die vielen Elterntaxis, die in Richtung St.-Martin-Schule unterwegs sind. „Von 200 Schülern werden gut 170 mit dem Auto gebracht, was für zusätzlichen Verkehr auf der Graf-Kessel-Straße sorgt“, schildert Goergens. Würden die Eltern ihre Kinder auf dem nahe gelegenen Platz der Republik aus dem Auto lassen, wäre schon viel zur Entzerrung der Verkehrssituation an dieser Stelle getan, meint die Lotsin.

Beschwerden über den regen Elterntaxi-Verkehr sind der Stadt nicht unbekannt. „Vor den Grundschulen, aber auch vor Kindertagesstätten herrschen zeitweise regelrecht chaotische Zustände“, berichtet Rathaussprecher Stephan Renner. Um dem entgegen zu wirken, zeigt der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadtverwaltung bereits seit 2019 verstärkt Präsenz.

„Die Kollegen sind in der Regel jeden Vormittag in Dienstkleidung oder in Zivil unterwegs, um darauf zu achten, wie sich Eltern verhalten“, sagt Renner. Sie sprechen Ermahnungen und Verwarnungen aus – und verhängen in manchen Fällen auch Bußgelder. Das Einsatzgebiet der OSD-Mitarbeiter sind alle elf Grundschul-Standorte, darüber hinaus wird auch vereinzelt vor Kindertagesstätten kontrolliert. „Zum Teil wird direkt vor den Schulen geparkt – was sicherlich bequem ist, aber eine Gefährdung für andere Kinder darstellt“, sagt Renner.

Seit Beginn der Elterntaxi-Kontrollen im Januar 2019 hat die Stadtverwaltung bereits 720 kostenpflichtige Verwarnungen verteilt. Alleine vor der Grundschule St. Martin waren es 284. Einer der stärksten Monate war der September vergangenen Jahres, als der OSD insgesamt 47 schriftliche und 96 mündliche Ermahnungen erteilte.