St. Martin 2023 in Grevenbroich So ziehen die Martinszüge in den Stadtteilen

6. November Die Kinder des Familienzentrums „Zaubermühle“ in Gindorf ziehen um 17.30 Uhr an der Kita an der Turmstraße los. Eine halbe Stunde später, um 18 Uhr, startet in Gindorf der Zug der Kindertagesstätte St. Maria Himmelfahrt am Kindergarten, Zur Hammhöhe.



7. November Leuchtende Kinderaugen wird es am Hartmannweg geben, wenn die Jungen und Mädchen des Familienzentrums Stadtmitte mit St. Martin ab 17.15 Uhr unterwegs sind. Um 17.30 Uhr erschallen Martinslieder auf der Birkenstraße in Wevelinghoven, dort beginnt der Zug der Kita „Glückskinder“.



8. November In Langwaden organisiert das St.-Martinskomitee das Geschehen, der Zug startet um 17.15 Uhr am Kindergarten an der Norbertstraße. Um 17 Uhr beginnt der vom St.-Martinskomitee Frimmersdorf veranstaltete Zug am Schulhof der Viktoria-Schule an der Weidenpeschstraße. Ebenfalls um 17 Uhr setzt sich in Neukirchen der Zug der Kita St. Jakobus der Ältere an der Kirche am Jakobusplatz in Bewegung. Ebenfalls um 17 Uhr ziehen die Jungen und Mädchen von der Tagesstätte St. Peter und Paul am Ostwall in der Innenstadt los.



9. November In Allrath, dort ist ebenfalls ein Martinskomitee zuständig, stimmen sich die Kinder um 17.30 Uhr in der Kirche ein, um dann mit St. Martin durch den Ort zu ziehen. Das Martinsfeuer brennt auf dem Kirmesplatz an der Bongarder Straße, dort werden auch die Martinstüten ausgegeben. In Wevelinghoven organisiert der Bürger-Schützen-Verein in Kooperation mit dem Förderverein der Gebrüder-Grimm-Schule den Martinszug. Los geht es um 18.15 Uhr auf dem Schulhof an der Oststraße. Das Martinsfeuer wird auf dem Marktplatz brennen, wo die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) zum Martinsmarkt einlädt. Um 17 Uhr setzt sich in Neukirchen an der Kirche am Jakobusplatz der Martinszug in Bewegung, Ausrichter ist das St.-Martinskomitee. Am Kirmesplatz am Elsener Haus formiert sich der von der Kirmesgesellschaft organisierte Zug in Elsen, Start ist um 17 Uhr. Gleichzeitig starten ebenfalls die Züge der Kita St. Josef am Kindergarten an der Hans-Böckler-Straße in der Südstadt und der Grundschule St. Martin an der Kirche St. Peter und Paul in der Stadtmitte. Bunte und leuchtende Laternen werden ab 18 Uhr auch beim Zug der Kinder der Grundschule Erftaue an der Hünselerstraße in Gustorf zu sehen sein.



10. November Um 17 Uhr zieht in Neurath der vom St.-Martinskomitee organisierte Zug am Kirmesplatz, Donaustraße, los. In Noithausen startet St. Martin mit den Kindern um 17.15 Uhr an der Grundschule an der Fröbelstraße, Ausrichter des Zuges ist der BSV. In Laach werden ab 17.30 Uhr Martinslieder erklingen. Der vom Volks- und Heimatverein ausgerichtete Zug startet am Wilhelm-Laux-Haus an der Wiesenstraße. Nach dem Martinsfeuer auf dem Kirmesplatz geht es zur Tütenausgabe. Am Wilhelm-Laux-Haus werden Plätzchen, Glühwein, Kakao und Bratapfellikör angeboten.



11. November Die Tradition des Teilens wird auch beim Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen hochgehalten: Der Zug formiert sich an der Kirche St. Georg und zieht um 18 Uhr los. Ebenfalls um 18 Uhr starten die Kinder mit ihren Laternen in Orken, Aufstellung ist auf dem Schulhof an der Hans-Sachs-Straße, dort ist der BSV Orken Ausrichter.



12. November In Barrenstein sorgt das St.-Martinskomitee für den Zug, los geht es um 17.15 Uhr an der Kirche an der Wevelinghovener Straße.



13. November Ab 17 Uhr werden leuchtende Laternen in Gustorf beim Zug des Familienzentrums „Kunterbunt“ ab der Hünselerstraße zu sehen sein. Für 17.15 Uhr steht in Neuenhausen der Zug der Grundschule am Welchenberg ab der Pestalozzistraße an. Ab 17.30 Uhr steht St. Martin in Kapellen im Mittelpunkt. Start des vom Martinskomitee ausgerichteten Zuges ist an der Grundschule an der Sankt-Clemens-Straße.



14. November Der Zug des Martinskomitees Südstadt formiert sich am Jugendtreff GOT, an St. Josef, Start ist um 18 Uhr.