Proklamation bei Jecken in Gustorf : Sprötz-Trupp feiert mit Viergestirn

Gustorf Zum ersten Mal in der Karnevalsgeschichte in Grevenbroich gibt es vier statt drei Tollitäten. Das Viergestirn des Närrischen Sprötz-Trupps feierte gemeinsam mit den Gustorfern ein Programm voller Höhepunkte.

Gustorf ist und bleibt Narren-Hochburg. 550 fantasievoll verkleidete Jecken bevölkerten das Festzelt am Torfstecherweg. Wenn der Närrische Sprötz-Trupp zur Prunksitzung ruft, wollen die Narren folgen. In diesem Jahr waren besonders viele Gruppen-Kostüme zu sehen: Frosch-Könige schunkelten mit Sträflingen, Clowns sangen gemeinsam mit Hippies – und mittendrin ein Krümelmonster, ein Indianer und ein Chirurg.

Bei allem Frohsinn: Die Antrittsrede des Viergestirns war auch politisch. Da ging es um das Klima, um die Politik und die Mobilität, um am Ende aller generellen Missstände zum Trotz auf eine sensationelle kommende Session zu verweisen mit Tollitäten, die ein offenes Ohr für die Sorgen und Wünsche haben wollen, aber auch klare Worte finden werden. Wie gewohnt verwöhnte der Närrische Sprötz-Trupp die Besucher mit einem hochkarätigen Programm: Neben mitreißenden Showtänzen der Funken Gustorf und der Tanzgarde Gustorf hatten sie bereits vor mehr als einem Jahr bekannte Künstler aus dem Kölner Karneval verpflichten können. Den Anfang machte Fritz Schopps alias et Rumpelstilzje. Der Büttenredner hatte sich im Märchenwald umgehört und dort allerlei gruselige und merkwürdige Gestalten getroffen. Da tummelten sich Trump, Erdogan, von der Leyen, Karrenbauer, Merkel – doch wer wird der „Arsch des Jahres 2019“? Es scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein, will man dem Rumpelstilzje Glauben schenken. Das zog beinahe jeden aus der Politik durch den Kakao – sehr zum Amüsement der Besucher. Nach so viel Politik hieß es dann: ausgelassen singen, schunkeln und tanzen. Denn die Rabaue betraten die Bühne und brachten Karnevalsmusik vom Feinsten zum Besten. Volker Weininger als Sitzungspräsident machte Elferrats- und dem eigentlichen Sitzungspräsident Mario Bochinsky Konkurrenz, allerdings lediglich für die Dauer seines Programms. Mit seinem Wortwitz, seiner Eloquenz und seiner Interaktion mit dem Publikum brachte er das Zelt zum Beben.