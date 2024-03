Sprengung Fahrkartenautomat in Frimmersdorf Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Jetzt berichten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 34 Jahren aus Gladbeck und Gelsenkirchen vorübergehend festgenommen worden seien. Einer der Tatorte war voraussichtlich in der Nacht zum 9. November auch der Bahnhof Frimmersdorf. Und das nicht zum ersten Mal: Vor vier Jahren war der Ticket-Automat innerhalb eines halben Jahres gleich dreimal geknackt worden. Um an die Geldkassette zu gelangen, waren die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen. In allen Fällen wurden die Geräte dabei derart zerstört, dass sie nicht mehr zu reparieren waren. Die gesamte Frontseite wurde aufgerissen, das Innere ausgeweidet. Die UWG-Fraktion hatte danach die Stadt dazu aufgefordert, sich bei den zuständigen Stellen für eine Überwachungskamera einzusetzen.