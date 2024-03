Prototyp in Grevenbroich Vertikal-Windrad auf der Frimmersdorfer Höhe gesprengt

Frimmersdorf · Der große Knall kam schneller als erwartet: Das Pannen-Windrad auf der Frimmersdorfer Höhe wurde am Mittwoch per Sprengung in die Knie gezwungen. Der Prototyp landete auf einem eigens angelegten „Bett“.

27.03.2024 , 15:24 Uhr

Eines der letzten Fotos, das den Prototyp auf dem Windtestfeld stehend zeigt: Am Mittwochmittag ist das Vertikal-Windrad zu Fall gebracht worden. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra