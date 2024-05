Sprengung im Tagebau Hambach Sprengmeister zwingt Absetzer mit Grevenbroicher Vergangenheit in die Knie

Grevenbroich · Am Mittwoch ging es einem früheren „Grevenbroicher“ an den Kragen: In Hambach wurde Absetzer 744 gesprengt, der vor 20 Jahren den Tagebau Garzweiler über die Autobahn verließ. Den Zündbefehl gab nun derselbe Sprengmeister, der schon 2021 einen Bagger zerlegt hatte.

31.05.2024 , 17:44 Uhr

Von Christian Kandzorra