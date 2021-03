Die Polizei ermittelt in Grevenbroich : Spray-Attacke gegen das Büro der Grünen-Fraktion

Grevenbroich Mit Farbe besprüht haben Unbekannte die Schaufensterfront der neuen Geschäftsstelle der Grünen-Stadtratsfraktion am Steinweg, die Partei spricht von einem „politisch motivierten Angriff“.

Der Vermieter habe Anzeige erstattet, die Polizei ermittele. Falls die Scheiben ausgetauscht werden müssten, „kommt dafür ein fünfstelliger Betrag zusammen“, erläutert der Grünen-Politiker. Die Fraktion, deren Geschäftsstelle bislang an der Bahnstraße lag, renoviert noch ihre neuen Räume, in denen sich früher ein Imbiss befand. Im Mai soll alles fertig sein.

Das Schaufenster mit Sonnenblume und Grünen-Logo weist bereits auf den neuen Nutzer hin. „Es ist traurig, dass so etwas in Grevenbroich passiert. Wir haben einen Leerstand gefüllt, versuchen, mehr Leben in die Innenstadt zu bekommen, dann geschieht so etwas.“ Vandalismus dürfe generell nicht akzeptiert werden. „Vandalismus aus scheinbar politischen Gründen gegen eine Partei, die sich für die Bürger einsetzt, ist nicht hinnehmbar.“