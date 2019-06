Sportplätze in Grevenbroich : Sportplatz-Umbau: FDP sucht Einsparmöglichkeiten

Neurath Zum geplanten Sportplatz-Umbau in Neurath hat die FDP-Ratsfraktion jetzt einen ganzen Katalog mit Fragen an die Stadtverwaltung gerichtet. Zentral will Fraktionschef Markus Schumacher eines wissen: Geht’s auch billiger?

Für die Sanierung der Sportanlage erhält die Stadt Grevenbroich einen Bundeszuschuss von 1,4 Millionen Euro, rund 1,8 Millionen muss sie selbst hinzusteuern. Über das Projekt wird der Stadtrat im Rahmen einer Sondersitzung am Donnerstag kommender Woche, 12. Juni, diskutieren. Vorab fragt Schumacher: „Inwieweit sind noch inhaltliche Maßnahmen möglich und welche Änderungen würden sich förderschädlich auswirken?“

Da es auf dem Neurather Sportplatz bereits eine Flutlichtanlage gibt, wollen die Freien Demokraten etwa wissen, warum ein Umbau auf LED-Strahler vorgesehen ist. „Andere Sportplätze im Stadtgebiet sind ebenfalls nicht mit LED-Flutlicht ausgestattet, wobei der Bedarf mancherorts noch größer ist“, sagt Schumacher.

Beispielhaft nennt er das Stadion in Kapellen, dort reiche die Beleuchtung nicht aus, so dass „Meisterschaftsspiele nur mit explizitem Einverständnis des Gegners durchgeführt werden können“. Schumachers Frage an die Stadtverwaltung: Kann in Neurath auf das Flutlicht verzichtet werden, um die Gesamtkosten zu senken? Zudem wollen die Freidemokraten wissen, ob die geplante Begegnungs- und Freizeitfläche sowie die Außenterrasse tatsächlich nötig sind. Auch hier ließen sich möglicherweise Kosten sparen.

Der Bau eines Kunstrasenplatzes in Wevelinghoven sei von Bürgermeister Klaus Krützen „zu Recht als gelungenes Beispiel einer Kooperation von Stadt, Politik und Verein gelobt worden“, sagt FDP-Vorsitzender Markus Schumacher. Das Projekt lasse sich jedoch nur realisieren, weil der BV Wevelinghoven einen hohen Eigenanteil einbringe. „Wenn man nun den anderen Vereinen quasi kostenfrei einen Kunstrasenplatz mitsamt umgebender Infrastruktur zur Verfügung stellt, wäre dies massive Ungleichbehandlung der Vereine im Stadtgebiet“, gibt der Fraktionsvorsitzende der FDP auch mit Blick auf den geplanten Platz-Umbau in Neuenhausen zu bedenken.