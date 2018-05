Grevenbroich: Sportler beklagen Zustände im Umkleide-Gebäude

Grevenbroich Schimmel, Pilze und bollernde Heizung in Frimmersdorf. Uwe Jansen (DJK Gnadental) beschwert sich bei der Stadt.

Es sei ein munteres Spiel gewesen, das seine Schützlinge bei der SG Frimmersdorf-Neurath ausgetragen hätten. "Neun tolle Treffer und mindestens noch einmal so viele Tor-Chancen auf beiden Seiten - so muss Kinderfußball sein", schwärmt Uwe Jansen, E-Jugend-Trainer der DJK Gnadental. Nur eines hätte den schönen Sport-Tag in Grevenbroich ordentlich verhagelt: der Aufenthalt im Frimmersdorfer Sportplatzgebäude.

"Umkleidekabinen und Duschen sind in einem katastrophalen, ja skandalösen Zustand", beklagt Jansen, der von Pilzen und Schimmel an den Wänden berichtet und einen Legionellenbefall befürchtet. Die Kabine der Heimmannschaft präsentiere sich wie eine offene Baustelle, in den Sanitäranlagen des Gästebereichs laufe die Heizung auf Hochtouren - trotz Außentemperaturen von 20 Grad. In einem Brief an Stadt und Kreis hat Uwe Jansen auf diese Missstände hingewiesen - und er sagt deutlich: "Die Grevenbroicher Stadtväter sollten sich schämen. Wie man sporttreibende Kinder und Erwachsene in einem solchen Umfeld zurücklassen kann, ist mir schleierhaft." In seiner 40-jährigen Tätigkeit als Spieler und Trainer habe er zwar schon einiges erlebt - "aber so etwas noch nicht". Die Zustände seien nicht nur desaströs, sondern schon gesundheitsgefährdend. "Jeder Lebensmittelbetrieb wäre bei solchen Gegebenheiten vom Ordnungsamt längst geschlossen worden", sagt Jansen.