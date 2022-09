Am Sonntag in Grevenbroich : Sport-Aktion für das DOSB-Abzeichen

Teilnehmer können sich auch im Weitsprung beweisen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Grevenbroich Der Stadtsportverband hofft für diesen Sonntag auf einen neuen Teilnehmer-Schub. Bis zum Mittag können Sportler Prüfungen in unterschiedlichen Disziplinen ablegen. Was Teilnehmer wissen sollten.

Schlossstadion und Schlossbad in Grevenbroich werden diesen Sonntag, 18. September, von 9 bis 13 Uhr für einen Aktionstag zum Sportabzeichen geöffnet: Sportler aus dem Stadtgebiet – egal ob Mitglied in einem Verein oder nicht – haben an diesem Tag die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen und sich in allen dafür notwendigen Disziplinen zu beweisen. Organisiert wird der Aktionstag (es ist bereits der 16. dieser Art) vom Stadtsportverband um Vorsitzenden Heinz-Peter Korte, Schirmherrin ist Heike Troles.

Ein rund 20 Mitglieder starkes Organisationsteam wird die Leistungen der Teilnehmer messen. „In den vergangenen Jahren hatten wir immer zwischen 100 und 120 Teilnehmer“, sagt Korte, der in diesem Jahr genauso wie sein Stellvertreter Ceylan Er auf einen Teilnehmer-Schub hofft. „In der Corona-Zeit ist die Zahl der Abzeichen kräftig gesunken“, berichtet Korte. Nun aber soll es wieder aufwärts gehen mit der Sportlandschaft in Grevenbroich – das hat vor wenigen Wochen schon die Veranstaltung „Sport verbindet“ mit über den Tag gerechnet rund 1000 Besuchern auf der Museumswiese gezeigt. Das Sportabzeichen – vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) – können Teilnehmer für sich selbst ablegen, für die eigene körperliche Fitness.

Teilnehmer müssen sich in vier Kategorien beweisen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Auch muss die Schwimmfähigkeit nachgewiesen werden. In den einzelnen Kategorien können Teilnehmer zwischen unterschiedlichen Sportarten wählen. Die Ausdauer etwa kann durch das Schwimmen von 800 Metern geprüft werden, oder durch das Fahren von 20 Kilometern mit dem Fahrrad in einer bestimmten Zeit. Der Start für das Radfahren ist um 9.30 Uhr in Noithausen an der Ecke Tribünenweg. Die Schnelligkeit können Teilnehmer bei einem 100-Meter-Sprint beweisen. Es gilt, die Strecke in bestimmten Zeiten zu schaffen – je nach Altersklasse.

Was Korte freut: Der Aktionstag zum Sportabzeichen ist ein gutes Beispiel für Inklusion. Auch für diesen Sonntag haben sich wieder rund 40 Mitarbeiter der Varius-Werkstätten aus Hemmerden angekündigt, die mitmachen wollen. Die Ausgabe der Urkunden und Anstecknadeln in Bronze, Silber und Gold ist frei, das Orga-Büro befindet sich am Schlossstadion, Schlossstraße in Grevenbroich. Wer das Sportabzeichen ablegen will, sollte Sportkleidung mitbringen – und gegebenenfalls Schwimmsachen. Der Eintritt ins Bad ist für Teilnehmer frei.