Spiritueller Zwischenruf : Unteilbare Luft ist auch ein Weckruf

Langwaden Wir alle brauchen sie zum Atmen: Luft kennt keine Grenzen. Deshalb trage jeder Verantwortung. Das gelte für den Klimaschutz und besonders auch in der Corona-Pandemie, schreibt Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden in seiner Kolumne.

Meine Eltern hatten die Tage des Mauerbaus vor 60 Jahren als junge Menschen miterlebt und unsere Familien sind auseinandergerissen worden. Erst nach dem Mauerfall war ein unbeschwertes Zusammentreffen wieder möglich. In meinen Kloster-Ferien in den 1990er Jahren konnte ich den Ostteil Berlins und das Umland kennenlernen. Diese Erfahrungen prägen mich bis heute.

Besonders beeindruckt hat mich das Wort von Richard von Weizäcker, mit dem er sich anlässlich des 500. Geburtstages von Martin Luther in Wittenberg an die DDR-Bevölkerung wandte: „Wir atmen die gleiche Luft. Luft kann man nicht teilen!“ Indem er das Verbindende hervorhob, kritisierte er das Trennende. Luft ist nicht „nichts“. Wir alle brauchen Luft zum Atmen und Luft hält sich an keine Grenzen. Der Wind weht, wo er will – Gott sei Dank.