Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : „Unsere kritische Infrastruktur“

Meinung Langwaden Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden beschäftigt sich in seiner Kolumne mit den jüngsten Angriffen auf die deutsche Infrastruktur. Er geht auch der Frage nach, was uns Kraft geben kann.

Es scheint eine sehr weit verbreitete Lebensmentalität zu geben, die man in folgende Worte fassen könnte: „Es ist selbstverständlich, dass alles läuft“. Das böse Erwachen und der große Schock kommen erst, wenn es plötzlich nicht mehr nach Plan läuft. Wir machen diese Erfahrung gerade durch die verschiedenen Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur. Unser gesellschaftliches Zusammenleben ist dadurch massiv bedroht. Der Bahnverkehr wurde in großen Teilen Deutschlands lahmgelegt, Pipelines wurden beschädigt. Das sind keine kleinen Störungen, verursacht nicht durch Einzeltäter, sondern große Attacken, die ohne genaues Detailwissen nicht auszuführen sind.

Wir spüren, dass unser bisheriges Lebenskonzept angreifbar und verletzlich ist. Die kritische Infrastruktur unserer Gesellschaft muss geschützt werden. Sie ist Bedrohungen ausgesetzt, die wir bisher kaum für möglich gehalten hätten. Diese neu entstandene Bedrohungslage unserer Gesellschaft erinnert mich an den Beginn der Corona-Pandemie, die jeden einzelnen Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat. Um die Parallele der Bedrohung deutlich zu machen, könnte man sagen, durch Covid-19 ist die kritische Infrastruktur des Menschen angegriffen worden. Das Zusammenspiel der verschiedenen Abläufe im menschlichen Organismus wird gestört oder zerstört, so dass es im schlimmsten Fall zum Kollaps kommt. Hier müssen wir die kritische Infrastruktur unseres Organismus schützen. Hier sind alle in ihrem persönlichen Verhalten und Handeln gefordert. Hier stellt sich auch die schwierige Frage, inwieweit der Staat mit Reglementierungen eingreifen soll oder sogar muss.