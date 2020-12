Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Das Geschenk aus der Stille

Meinung Der Trubel fällt aus, die Kontaktbeschränkungen können Einsamkeit vergrößern. Ratschläge und Durchhalteparolen helfen jetzt nicht weiter. Stattdessen sollte Jammern möglich gemacht werden.

Stille Nacht, heilige Nacht“. Das war es wohl in diesem Jahr mit dem Gedudel der Weihnachtslieder aus den Lautsprechern der Geschäfte. Es ist schon eine Woche vor der stillen, heiligen Nacht ganz still geworden: „stille Nacht, stiller Tag“. Über diese Tage legt sich eine große Stille, die viele Menschen bisher nicht kannten oder verdrängt haben. Es gab aber schon immer Menschen, für die diese Wochen die stillste und somit die einsamste und traurigste Zeit des Jahres war: die Armen, Kranken, Alten und allein Lebenden. Ihnen fehlt die Möglichkeit, sich in den allgemeinen Weihnachtstrubel zu mischen. Durch die Kontaktbeschränkungen werden in diesem Jahr noch mehr Menschen die Einsamkeit erleben müssen. Stille macht sich breit in den Geschäftsstraßen. Besonders die Inhaber kleiner Läden bangen um ihre Existenz. Die Schulen liegen still da; doch eine rechte Freude über die zusätzlichen Ferien mag sich bei niemanden einstellen. Solch eine Stille, die zermürbt, wollen wir nicht, aber sie ist da. Was also tun? Noch ein kluges Ratgeberbuch lesen? Oder noch eine Durchhalteparole anhören?

Prior Pater Bruno Robeck aus dem Kloster der Zisterzienser in Langwaden. Foto: Melanie Zanin

Ich glaube, dass es jetzt nicht hilfreich ist, diese bedrückende Stille wieder mit Worten von außen zu füllen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir handeln, wie es verantwortbar ist, auch wenn es schwer fällt. Wir können dankbar sein für die vielen Politiker, die sich mühen, uns gut durch die Coronakrise zu führen und die nicht zu vermeidenden Schäden möglichst gering zu halten.

Aber wir bräuchten jetzt einen Ort, an dem wir die bleierne Lockdownstille auf neue Weise durchbrechen können: Einen Ort, an dem man erzählen darf, wie sehr man darunter leidet, nicht zu Verwandten, zur Party oder in den Urlaub fahren zu können, ohne dass man gleich als Egoist abgestempelt wird. Einen Ort, an dem man sagen darf, dass man die gesamte Situation schlimm, beängstigend oder unerträglich findet, ohne gleich gutgemeinte Ratschläge zu bekommen. Es müsste einen Ort geben, an dem man jammern und sich ausweinen kann. Die Stille des Lockdowns würde dann durch Worte durchbrochen, die wir herausflüstern oder vielleicht herausschreien. In die Stille hinein darf ich jammern und mich ausweinen so lange, bis mir plötzlich die Klagen ausgehen und die Tränen ausbleiben. Dann erst ist der Abend des Jammertages erreicht. Dieser Tag kann länger dauern als 12 Stunden. Er dauert manchmal sehr lange. An seinem Abend wird es jedoch still. Diese Stille ist nicht drückend. Die Leere nach den Tränen macht platz für Neues. Und die Stille der Nacht verheißt einen neuen Morgen, der lebendig, lebensfroh und lebenslaut sein wird.