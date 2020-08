Spiritueller Zwischenruf : Auf der Suche nach Schutz und Nähe

Grevenbroich Wir zeigen uns als Gemeinschaft, wenn wir uns gegenseitig unter die (Rettungs-) Schirme lassen und den Nächsten schützen – auch durch Abstand und Maske. Dabei ist Maria ein großes Vorbild.

Obwohl schon seit vielen Jahrhunderten in der katholischen Volksfrömmigkeit fest verankert, wurde das Fest erst vor 70 Jahren durch Papst Pius XII. bestätigt. Am Samstag, 15. August, haben wir es wieder gefeiert: die Aufnahme Mariens in den Himmel. In den meisten Zisterzienserkirchen und in vielen katholischen Kirchen kann man auf dem großen Altarbild Maria sehen, die in den Himmel hinaufgehoben wird. Sie wird buchstäblich allem irdischen Leids und aller Sorge, die uns hier unten auf der Erde plagen, entrückt. Trotzdem entschwindet sie nicht dem Herzen der Gläubigen. Vielmehr hat sich in der katholischen Tradition die Überzeugung festgesetzt, dass Maria immer für uns Menschen da ist. Jetzt im Himmel kann sie dem Menschen auf Erden noch viel effektiver helfen. Aus dieser Vorstellung entstand das Bild der Schutzmantelmadonna, das die mittelalterliche Rechtsprechung aufgreift. Wem es gelang, sich unter den Mantel oder Schleier einer hochgestellten Persönlichkeit zu flüchten, war in Sicherheit und konnte erst einmal durchatmen. So wurde Maria zur großen Schutzpatronin.