Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Den Blick in den Himmel offen halten

Meinung Langwaden Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterziensermönche, schildert seine Eindrücke von der vierten Synodalversammlung in Frankfurt. Und er zieht Schlüsse.

Die geballte Kompetenz der Mitglieder der Synodalversammlung in Frankfurt war deutlich zu spüren. Ebenso das Herzblut, das in die Erarbeitung der einzelnen Texte eingeflossen war. Es hing jedoch nicht nur die Möglichkeit einer Coronaansteckung wie ein Damoklesschwert über den Anwesenden, sondern auch die bange Frage, wie die Abstimmungen ausgehen würden. Die erste Abstimmung am 8. September wird wohl niemand, der dabei gewesen war, vergessen. Der Schock über die verfehlte Zweidrittelmehrheit der Bischöfe war in fast allen Gesichtern abzulesen. Und auch ich konnte dieses Ergebnis nicht verstehen. Bis heute bin ich darüber schockiert, dass durch die Ablehnung vor allem die queeren Menschen gedemütigt und hunderte Stunden von kompetenter Arbeit als unzureichend gewertet worden sind.