Spiritueller Zwischenruf aus dem Kloster Langwaden : Ermüdet, erschöpft – aber nicht erledigt

Pater Bruno Robeck ist Prior im Zisterzienser-Kloster in Langwaden. Foto: Melanie Zanin

Meinung Langwaden Zisterzienser-Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden über das Coronavirus und die „pandemische Lage“ in der katholischen Kirche. Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ermüdet. Erschöpft. Aber nicht erledigt. Wir kämpfen noch immer mit Corona. Mittlerweile macht sich die Hoffnung breit, dass sich unsere Bevölkerung neben den Geimpften durch die große Anzahl der infizierten und wieder genesenen Menschen immunisiert. Ob diese Rechnung aufgeht, werden wir sehen. Zunächst aber wird die Pandemie weiter unser Leben bestimmen. Und selbst wenn die Lage sich in unseren Breiten entspannen sollte, ist damit die weltweite Gefahr noch lange nicht gebannt.

Ermüdet. Erschöpft. Aber nicht erledigt. So fühle ich mich als Katholik. Die katholische Kirche in Deutschland kämpft um ihre Zukunft. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess war die dritte Synodalversammlung in Frankfurt am Main. Als Vertreter der Ordensleute habe ich daran teilgenommen. Die schwierige Lage, in der sich die katholische Kirche befindet, hat pandemische Ausmaße. Sie bezieht sich keineswegs nur auf Deutschland, wird aber hier zurzeit besonders sichtbar. Ich finde es ermutigend, dass die Problemstellungen gesehen werden und dass nach Lösungen gesucht wird.

Es gibt Teillösungen, die direkt vor Ort umgesetzt werden können. Es gibt aber auch Themen, die nur auf weltkirchlicher Ebene behandelt werden können. Ich finde es sehr wertvoll, dass wir Katholiken zu einer Kirche gehören, die die Absolutsetzung einzelner Regionen verhindert. Die Kehrseite ist jedoch ein immenser Energie- und Zeitaufwand, um sich gegenseitig verständlich zu machen und um unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Entwicklung abzugleichen. Bereits im letzten Jahrhundert haben deutsche Theologen das katholische Selbstverständnis mitgeprägt. Daher sind auch die Texte des Synodalen Weges theologisch ausgefeilt. Wenn diese Texte auch lokal aus Deutschland stammen, so sind sie doch aus globaler Perspektive geschrieben. Dies ist ein wichtiger Ansatz.

Denn die Missstände, die mit ihrer Hilfe in der Kirche abgestellt werden sollen, sind in allen Regionen der Weltkirche zu finden, und deren Wurzeln ragen in die Tiefe der Geschichte hinein. Als Beispiel sei nur der Umgang der Missionare mit den Ureinwohnern der Missionsgebiete erwähnt. Als aktuelles Beispiel sei auf vertrauenswürdige Ordensleute verwiesen, die berichten, wie in vielen Ländern auf der Südhalbkugel sexueller und geistlicher Missbrauch bis heute vielfach nicht ernst genommen, verschwiegen und vertuscht wird. Durch unsere eigenen Einsichten sind wir geradezu verpflichtet, uns durch Reformbestrebungen für einen Wandel in der gesamten Kirche einzusetzen.