Spiritueller Zwischenruf aus Langwaden : Die Maske als ein Zeichen der Rücksichtnahme

Prior Pater Bruno Robeck aus dem Zisterzienser-Kloster Langwaden. (Archiv) Foto: Melanie Zanin

Langwaden In seiner Kolumne beschäftigt sich Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden mit dem Wegfall der Maskenpflicht, der Verhüllung – und dem Leid in der Ukraine.

Von Prior Bruno Robeck, OCist

Über das Wegfallen der Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kann man sich freuen – muss man aber nicht. Ich persönlich finde die Maske in der aktuellen Situation weiterhin äußerst sinnvoll, weil sie mich und mein Gegenüber vor Ansteckungen am besten schützt. Neben der medizinischen Funktion hat diese Verhüllung für mich auch eine soziale Dimension: Sie ist Zeichen der Rücksichtnahme und des respektvollen Abstandhaltens.

In vielen katholischen Kirchen sind die Kreuze schon seit über einer Woche verhüllt, wie es dem alten Brauch entspricht. Zwei Wochen vor Ostern werden die Kreuzesdarstellungen den Blicken entzogen. Neben diesem optischen Effekt soll vor allem ein spirituelles Ziel erreicht werden. Die Menschen sollen sich in ihrem Innern mit dem Leiden und Sterben Jesu auseinandersetzen. Man konnte jedoch schon im Herbst letzten Jahres in manchen Kirchen immer wieder verhüllte Kreuze und Jesusfiguren entdecken – auch in unserer Region. Diese Verhüllungen entsprangen wieder einer anderen Motivation. Sie drückten die Scham aus, die Gläubige und Priester wegen des Umgangs ihrer Kirche mit sexualisierter Gewalt empfanden.

Die Verhüllung sollte ein Zeichen des Protestes sein: der Missbrauch verdunkelt, verschleiert die Botschaft Jesu. Hier sind Enthüllung und Aufklärung gefordert. Es fällt nicht schwer, die Tücher von den Kreuzen und Figuren abzunehmen. Es braucht aber einen intensiven und andauernden Einsatz, um die Missbrauchsthematik in der Kirche aufzuarbeiten.

Ich bin froh, wenn am Karfreitag der am Kreuz hängende Jesus wieder sichtbar wird. Wir dürfen ihn nicht verstecken. Wir müssen ihn ansehen. Wir können in ihm alle Menschen sehen, die wehrlos und ohnmächtig der Gewalt anderer ausgeliefert sind. Ich muss in diesem Zusammenhang zuerst an die Menschen in der Ukraine denken, aber auch an die Menschen in den vielen anderen Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt und nicht zuletzt an das unterdrückte russische Volk, das sich nicht frei entscheiden kann. Dieses riesige Wandgemälde des Leidens und Sterbens in unserer Welt möchte ich am liebsten schnell wieder verhüllen, um es nicht mehr sehen zu müssen. Und ich möchte mich selbst in einen wärmenden und schützenden Mantel hüllen, den mir niemand nehmen darf.