Rollende Spielekiste des Jugendamtes in Grevenbroich : Spielmobil startet in den Ferien in die neue Saison

Ab der zweiten Woche der Osterferien ist der Spielbus des Jugendamtes wieder unterwegs. Von Dienstag bis Donnerstag, vom 23. bis 25. April, steht der gelbe, mit vielen Spielgeräten beladene Transporter jeweils von 13 bis 16 Uhr am Spielplatz Am Alten Hof in Noithausen.

Die ersten Termine nach den Ferien sind am 8. Mai in Frimmersdorf, In der Laag, am 15. Mai am Schillingshof in Gindorf, am 22. Mai auf der Apfelwiese in der Stadtmitte und am 29. Mai am Malvenweg in Kapellen. Die Stadt informiert über die Termine unter anderem auf ihrer Homepage www.grevenbroich.de und – zwei Wochen vor den Terminen – mit Plakaten an den betreffenden Spielplätzen.