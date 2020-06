Kriminalität in Grevenbroich : Spielhallen-Räuber droht mit Pfefferspray

Kriminalität in Grevenbroich

Überfall auf eine Spielhalle: Am späten Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, betrat ein vermummter Mann ein Casino Am Hammerwerk. Er zückte ein Pefferspray, bedrohte damit eine Angestellte und verlangte die Herausgabe des Bargelds. Dies wurde ihm übergeben, während die Gäste nicht eingriffen. Der Maskierte habe die Beute in eine Tasche gestopft, heißt es im Polizeibericht. Dann floh der Mann.