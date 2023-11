Spezialgerät für die Stadtbetriebe Grevenbroich Höhen-Arbeiter kommen jetzt mit der „Mondlandefähre“

Bei der Eröffnung des Grevenbroicher Weihnachtsmarktes hatte der „Leguan“ seinen ersten öffentlichen Auftritt. Da haben Mitarbeiter der Stadtbetriebe ihr neuestes Spezialgerät eingesetzt, um den großen Tannenbaum am Eingang zu schmücken. Obenrum erinnert das Gerät an einen klassischen Steiger, an eine Hubarbeitsbühne. Untenrum aber erinnert es wegen der vier Stützen und des Kettenantriebs eher an eine Mondlandefähre. Seit vier Wochen können die Stadtbetriebe das nach dem Reptil benannte und in Finnland entwickelte Gerät ihr Eigen nennen. Der Kostenpunkt: 100.000 Euro.