Nach Chaos durch Sperrung bei Grevenbroich Dicker Pfropfen in Kanal wird gelöst – L116 wird halbseitig freigegeben

An dem Knotenpunkt, an dem viele Fahrer weiter in Richtung Gustorf, Gindorf, Frimmersdorf, Neurath und Bedburg wollen, waren schon am Morgen abenteuerliche Fahrmanöver zu beobachten: beispielsweise Brummis, die an Ort und Stelle stoppten und plötzlich mit eingeschaltetem Warnblinker stehen blieben, weil die Fahrer erst ihr Navi neu einstellen mussten; etliche Autofahrer, die mit einen U-Turn wendeten; Lkw-Fahrer, die mit ihren langen Gespannen mitten auf der Kreuzung kehrtmachten; Motorradfahrer, die nicht wussten, wohin sie steuern sollten und erst einmal in die Stichstraße in Richtung Erdbeerstand einbogen, um dann eine neue Route zu wählen.