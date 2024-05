Chaos durch Sperrung bei Grevenbroich Kanal noch immer nicht frei – L116 bleibt vorerst nun doch eine Sackgasse

Die Sperrung hat massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss: Die L116 ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen, die durch das Stadtgebiet von Grevenbroich in Richtung Bedburg führen. Dementsprechend brach bereits am Dienstagmorgen Chaos aus – beispielsweise an der Einmündung hin zur Rheydter Straße in Elsen. Die Kreuzung ist stark befahren, es können abenteuerliche Fahrmanöver beobachtet werden. Fahrer müssen sich mit Blick auf die Absperrbaken dort ohne Vorankündigung neu orientieren, auf alternative Routen ausweichen. Eine dieser Routen führt durch die Stadt. Die Folge: Auch etliche Lkw rollten am Dienstag durch Grevenbroich.