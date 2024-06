Autobahn bei Grevenbroich dicht Auffahrunfall führt zu Sperrung der A46 in Richtung Heinsberg

Im Berufsverkehr am Freitagnachmittag ist es auf der A46 zwischen den Anschlussstellen Kapellen und Grevenbroich in Fahrtrichtung Heinsberg zu einem Unfall gekommen. Wie unsere Redaktion von der Leitstelle der Polizei in Düsseldorf erfuhr, kollidierten gegen 17 Uhr zwei Autos auf der Überholspur miteinander. Der Fahrer des vorausfahrendes Fahrzeugs erlitt dabei Verletzungen.