Zwischen Kapellen und Grevenbroich Autobahn 46 wird zweimal für mehrere Tage am Stück gesperrt

Die bundeseigene Autobahn GmbH packt die dringend notwendige Sanierung der „Hauptschlagader" zwischen Grevenbroich und Neuss/Düsseldorf an: Die A 46 wird in zwei Etappen ertüchtigt. In einem ersten Schritt knöpfen sich die Straßenmeister die Standstreifen zwischen Grevenbroich und Kapellen vor. Das ist nötig, um die Autobahn für die eigentliche Erneuerung vorzubereiten, die im vierten Quartal dieses Jahres beginnen soll. Denn wenn die Fahrstreifen erneuert werden, sollen Teile des Verkehrs über die „Pannenstreifen" am Rand geführt werden. Diese sind jedoch so alt und bröselig, dass sie der Belastung wohl nicht auf Dauer standhalten würden.