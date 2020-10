Gaststätten in Grevenbroich : Sperrstunde wegen Corona würde Gastwirte treffen

Gaststätten in Grevenbroich

Grevenbroich Mit Sorgen beobachten auch Gastronomen in Grevenbroich die Entwicklung bei der Pandemie, die auch hier eine Sperrstunde mit sich bringen kann. Ab einer Zahl von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werden Öffnungszeiten in Kneipen und Restaurants eingeschränkt.

Sperrstunden gibt es schon etwa in Köln, Düsseldorf (ab ein Uhr), aber auch im Kreis Mettmann ab Mitternacht, im Kreis Olpe schon ab 23 Uhr. Noch ist der Rhein-Kreis kein Hotspot, doch die Sieben-Tage-Inzidenz hat die 40er Marke überschritten.

„Eine Sperrstunde würde uns treffen“, sagt Frank Brocker von der Kultkneipe „Op de Eck“ an der Bahnstraße. Zwar öffnet sie bereits um 18 Uhr, doch richtig los gehe es erst um 22 Uhr. „Ende offen, an den vergangenen Samstagen ging es bis 4.30 Uhr. Wir haben schon jetzt etwa 50 Prozent Einbußen wegen Corona und wegen der Baustelle auf der Straße“, sagt der Gastwirt. Komme eine Sperrstunde, dann „werde ich wohl für die Zeit öffnen, in der die Dart-Clubs hier spielen, aber danach schließen.“