Hilferuf einer Mutter aus Grevenbroich Der kleine Oskar braucht dringend einen Therapiehund

Die kurz vor Oskars zweitem Geburtstag in der Uniklinik gestellte Diagnose „hat unser Leben von einem auf den anderen Tag komplett verändert“, stellt sie rückblickend fest. Aber sie bedeutete für die kleine Familie nicht das Ende der Welt. Ganz im Gegenteil sogar. „Natürlich war es am Anfang total hart“, räumt die 28-Jährige ein. „Und seitdem machen wir uns 24 Stunden am Tag sorgen um ihn.“ Aber Oskar gibt ihnen auch so unendlich viel zurück.