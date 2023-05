Spendenaktion in Grevenbroich Schützenkönige radeln entlang der innerdeutschen Grenze

Freunde des Brauchtums in Grevenbroich können nicht nur feiern. Sie können auch helfen. Das beweist eine bemerkenswerte Spendenaktion, die der amtierende Wevelinghovener Schützenkönig Ralf Rosenberger ins Leben gerufen hat: Gemeinsam mit einem seiner Vorgänger, Herbert Schumacher, will der 56-Jährige möglichst viel Geld für die Kinderkrebsklinik Düsseldorf und das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal sammeln. Das aber nicht einfach nur so: Aufhänger für die Sammlung ist eine fast 1000 Kilometer lange Radtour entlang der früheren innerdeutschen Grenze, zu der Rosenberger und Schumacher Anfang Juli aufbrechen wollen. Gemeinsam möchten sie die Strecke innerhalb von neun Tagen bewältigen – und dabei kräftig Werbung für die Unterstützung von Klinik und Hospiz machen.