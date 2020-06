Spendenaktion in Grevenbroich : Diese Kickerinnen liefen Corona davon

Hemmerden Am Anfang stand diese Idee: Etwas für die eigene Fitness zu tun – und gleichzeitig anderen Menschen zu helfen. Bei ihrem Spendenlauf legten die Fußballerinnen des SV Hemmerden 1421 Kilometer zurück und sammelten so mehr als 1500 Euro ein.

Der Dauerlauf rangiert bei Fußballern eher auf den Abstiegsplätzen – wenn es um die Tabelle der beliebtesten Trainingsübungen geht. So gesehen haben die Kickerinnen des SV Hemmerden im zurückliegenden Monat erstens den eigenen Schweinehund überwunden, zweitens ihre Ausdauer gestärkt und drittens ein gutes Werk getan: Erst suchte jede der rund 20 Teilnehmerinnen Sponsoren. Dann ging‘s über Stock und Stein, wobei die Sponsoren für jeden gelaufenen Kilometer einzahlten. Am Ende wurden die zurückgelegten Distanzen aus den Fitnesstrackern aufaddiert: Für insgesamt 1421 Lauf-Kilometer darf die Initiative „Grevenbroich packt an“ mit einer Gesamtspende von mehr als 1500 Euro rechnen.

Die da zwischen dem 4. Mai und dem 1. Juni ihre Runden drehten, sind nicht irgendwer: Die Damen des SV Hemmerden sind im Rhein-Kreis das Frauenteam, das in der ranghöchsten Leistungsklasse – der Niederrheinliga – spielt. Da geht es um Punkte, Tore, Tabellenplätze – und nicht bloß um ein Kaltgetränk in geselliger Runde nach dem Match. Während der Saison sind neben dem Spiel am Wochenende zwei Trainingseinheiten Pflicht. In Zeiten der Saisonvorbereitung stehen die Damen beinahe täglich auf dem Platz.

In dieser Saison aber fehlten acht Stammspielerinnen in der Hinrunde. Sie waren verletzt, schwanger, gerade Mutter geworden oder auf einem Auslandssemester weit entfernt von Hemmerden. „Tatsächlich lagen wir auf dem letzten Tabellenplatz“, sagt die Sportliche Leitung der Damen, Daniela Logtenberg, ohne irgendetwas zu beschönigen. Es wäre anstrengend geworden, dies in der zweiten Saisonhälfte wieder rauszureißen. Doch dann kam Corona – und in der Niederrheinliga: der vorzeitige Saisonabbruch. Niemand steigt ab. Frau wagt es kaum, so etwas laut auszusprechen: Aber an dieser Stelle hatte die Pandemie nicht nur Nachteile.