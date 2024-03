Spende für Spielgeräte in Elfgen Nächster Schritt auf dem Weg zum Drachenspielplatz

René Kluth kann sich noch gut daran erinnern, wie er selbst seine Freizeit auf dem großen Kinderspielplatz in Elfgen An St. Georg verbracht hat. „Das war eine richtig coole Zeit“, sagt er voller Überzeugung. Heute wohnt er immer noch ganz in der Nähe. Da ist ihm natürlich nicht entgangen, dass einerseits an den Spielgeräten der Zahn der Zeit nagt, es andererseits aber auch Bestrebungen gibt, für frischen Wind zu sorgen. So tat er sich als Vorsitzender des Vereins Kraftspenden mit den Motorradfreunden Rhein-Erft zusammen, um Geld für das städtische Projekt zu sammeln, das Areal in einen Drachen-Themenspielplatz umzugestalten. Am Mittwoch übergab er auf dem Spielplatz 1000 Euro an die Bürgerstiftung Grevenbroich und den Bürgerschützenverein Elfgen-Belmen (BSV).